Goa election: BJP को एक दिन में दो झटके, फिर एक नए सर्वे का रुझान क्या कहता है ? जानिए

Goa

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पणजी, 10 जनवरी: भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में पांच साल पहले बहुत ही मुश्किल से सत्ता हासिल की थी। अब विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है तो उसे झटके पर झटके लग रहे हैं। सोमवार के उसके दो विधायकों, जिनमें से एक कद्दावर मंत्री थे, उन्होंने ना सिर्फ विधायकी छोड़ी है, बल्कि पार्टी से भी अलग हो गए हैं। इससे पहले भी दो बीजेपी विधायक पार्टी से निकल चुके हैं। लेकिन, इन झटकों के बीच चुनाव से पहले का एक ताजा सर्वे आया है, जो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है।

English summary

Two setbacks for BJP before Goa assembly elections, one minister and one MLA left the party, the government is being formed in opinion polls