गाजियाबाद: एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, एक महिला घायल

Ghaziabad

oi-Vinay Saxena

गाजियाबाद, 28 जून: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीती रात बदमाशों ने एक परिवार के 4 सदस्यों को गोली मार दी। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तीन लोगों की मौत हो गई। एक महिला का इलाज चल रहा है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए तीन टीमें लगा दी हैं।

मामला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र का है। बीती रात बदमाशों द्वारा एक परिवार के 4 सदस्यों को गोली मार दी। एसएसपी गाज़ियाबाद अमित पाठक ने बताया कि एक परिवार के 4 लोगों को गोली लगने की सूचना मिली, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारी 3 टीमें मामले की जांच कर रही हैं।

Ghaziabad: Miscreants shot 4 members of a family in Loni late last night; three succumbed to their injuries

"Three men succumbed to gun shot injuries. Treatment of a woman is underway. A team is investigating the incident spot. Probe on," say police pic.twitter.com/nLFR9qLtjm