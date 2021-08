चीन से नागसेन अमन का शव पैतृक गांव लाया गया, बीते 23 जुलाई को हुई थी हत्या

Gaya

oi-Prashanth Rai

गया। चीन के तियान जीन फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बीते 23 जुलाई को बिजनेस स्टडी की पढ़ाई करने गए छात्र नागसेन अमन की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। आज यानी कि शुक्रवार को उनका शव करीब 20 दिन बाद पैतृक गांव पहुंचा। शुक्रवार की सुबह अमन का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। वहां से फ्लाइट के जरिये पटना पहुंचाया गया। इसके बाद शव वाहन से सड़क के रास्ते शव को गया जिले में लाया गया। नागसेन अमन के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मृतक अमन नागसेन के चाचा उदय पासवान ने कहा कि उनके भतीजे की हत्या कर दी गई है, भारत सरकार क्या कर रही है।

वहीं अमन नागसेन के परिजनों ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की मांग की है, जिसपर डीएम ने कहा कि ऐसा कोई एक्ट में नहीं आता है। लेकिन अमन गया का होनहार छात्र था जिसकी हत्या चीन में कर दी गई। इसलिए उनके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। पूरे गया जिले के लोग उनके परिजनों के साथ खड़ा है। उन्हें उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। बता दें कि इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।

अमन नागसेन के परिवारवालों के मुताबिक कोई कॉल या मैसेज नहीं मिलने के बाद उन्होंने बीजिंग में रहने वाले लोकल गार्जियन से संपर्क किया और फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से संपर्क किया और फिर अमन की तलाश करने की कोशिश की। जिसके बाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने अमन की मौत की खबर दी।

Bihar: Mortal remains of Nagsen Aman, the Gaya native student who was murdered in China last month, arrive in Patna

"My nephew was murdered in China. What is the government doing about it?," says his uncle Uday Paswan pic.twitter.com/iuVaGuBN4n