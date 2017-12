Year 2017: ओम पुरी से लेकर गिरिजा देवी, देश ने इस साल खोई मशहूर हस्तियां

Shashi Kapoor to Vinod Khanna : Actor - Actresses who passed away in year 2017 | FIlmiBeat

नई दिल्ली। साल 2017 खत्म होने वाला है और कुछ ही दिनों में हम सभी नए साल का जश्न मनाएंगे। ये साल जहां कई खुशियां दे गया तो वहीं भारतीय सरजमीं के कई दिग्गज सितारों के जाने का गम भी दे गया। इस साल भारत ने अपने कई नामी हस्तियों को खो दिया। ओम पुरी, विनोद खन्ना, गौरी लंकेश, गिरिजा देवी जैसी कई प्रतिभाशाली शख्सियतें इस साल रुखसत हुईं।