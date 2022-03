शहबाज शरीफ अगले पीएम, मरियम गृहमंत्री, बिलावल विदेश मंत्री... ऐसी होगी पाकिस्तान में अगली सरकार?

Features

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, मार्च 22: पाकिस्तान में इमरान खान की प्रधानमंत्री पद से विदाई करीब करीब तय हो गई है और अगले 72 से 96 घंटे में इमरान खान सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। वहीं, अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने नई सरकार के गठन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा है कि, 'इमरान खान का खेल खत्म हो गया है।'

रूस के बाद अमेरिका के एक और 'दुश्मन' ने दिया 'सस्ता' तेल खरीदने का ऑफर, क्या करेगी भारत सरकार?

English summary

Nawaz Sharif's brother Shehbaz Sharif will be the next Prime Minister, Maryam Nawaz will be the Interior Minister and Bilawal will be the Foreign Minister... this will be the next government in Pakistan...