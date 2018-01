Lal Bahadur Shastri 52nd Death Anniversay : वो 'लाल' जो सच में बहादुर था... जानिए उनसे जुड़ी खास बातें

नई दिल्ली। आज देश के लाल और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 52वीं पुण्यतिथि है। देश को 'जय जवान और जय किसान' का नारा देने वाले महान इंसान को पूरा देश आज अपनी तरह से याद कर रहा है। उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि हम शास्त्री जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी त्रुटिहीन सेवा और साहसी नेतृत्व को आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शास्त्री जी के राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता से संबद्ध एक कथन को ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धाजंलि दी है।

We pay homage to Shastri Ji on his Punya Tithi. His impeccable service and courageous leadership will be remembered for generations to come.