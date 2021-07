Dr APJ Abdul Kalam: कमाल के कलाम... धरोहर के नाम पर थे सिर्फ दो सूटकेस ...

Features

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 जुलाई। देश के युवाओं के दिलों पर राज करने वाले मिसाइलमैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। इस खास मौके पर आज देश में हर कोई उन्हें याद कर रहा है। कलाम का व्यक्तित्व सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विनम्रता है। सिर से पांव तक लोगों के लिए प्रेरणाश्रोत रहे कलाम साहब की हर एक बात निराली थी, महात्मा गांधी के बाद लोगों के लिए पूज्यनीय बने कलाम के बारे में कहा जाता है कि वे कुरान और भगवद् गीता दोनों का अध्ययन करते थे।

English summary

Today (July 27) is the sixth death anniversary of former President Dr APJ Abdul Kalam. Known as the Missile Man of India,Read Some Interesting Facts, he was great man