इटावा: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलटी प्राइवेट बस, दिल्ली से बिहार जा रही थी

Etawah

oi-Rahul Goyal

इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बुधवार की देर रात बड़ा हादसा हुआ है। यहां दिल्ली से बिहार जा रही एक प्राइवेट बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलट गई। हादसे में बस में सवार 16 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सभी घायलों को पीजीआई सैफई में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बस में 45 यात्री सवार थे, जिस समय यह हादसा हुआ।

इटावा के एसएसपी आकाश तोमर ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में बिहार के मधुबनी जिले के लोग रहते थे। बुधवार को प्राइवेट बस में सवार होकर सभी 45 लोग अपने घर मधुबनी जा रहे थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर रात दो बजे प्राइवेट बस अचानक से बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 16 लोगों को चोट आई हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे के सभी घायलों को पीजीआई सैफई में भर्ती कराया गया है।

