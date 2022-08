डार्लिंग्स, रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा से क्यों नाराज हैं लोग? जानिये अचानक क्यों उठी बायकॉट की मांग...

Entertainment

मुंबई, 4 जुलाई: आलिया भट्ट की फिल्म 'डार्लिंग्स' रिलीज होने से पहले परेशानियों से घिरती हुई नजर आ रही है। लोग फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। ये हाल अकेले आलिया की फिल्म का नहीं है। आलिया के अलावा आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' और अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षाबंधन' का भी हाल कुछ ऐसा ही है। तीनों फिल्में विवाद में घिरती नजर आ रही हैं। साथ ही फिल्म को बायकॉट करने की मांग भी तेजी से उठ रही है। आइये जानते हैं कि क्यों लोग इन फिल्मों से नाराज नजर आ रहे हैं और फिल्मों को बायकॉट करने की मांग उठा रहे हैं।

Three big Bollywood films are in preparation for release and before this, there is tremendous anger among people against them. Apart from Alia, there is a demand to boycott Aamir Khan's film Lal Singh Chaddha and Akshay Kumar's film Rakshabandhan on social media.