केके को जब सीने में उठा दर्द तब भी पैदल चलकर गाड़ी तक गए, वायरल वीडियो देख लोग कर रहे ये सवाल

मुंबई, 01 जून: हम रहें या ना रहें कल...कल याद आएंगे ये पल समेत कई खूबसूरत गानों को आवाज देने वाले बॉलीवुड के मशहूर गायक केके की मौत ने हर किसी को हिला दिया है। सिंगर केके की मौत पर अभी किसी को यकीन नहीं हो रहा है। वहीं कोलकाता में म्युजिक कॉनसर्ट में परफार्मेंस के बाद जब उनकी तबीयत खराब हुई और उन्‍हें अस्‍पताल के लिए ले जाया गया, उस समय का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर उनके फैंस उनकी तबीयत खराब होने पर उनके साथ मौजूद लोगों की एक लापरवाही पर सवाल उठा रहे है।

A video of #KK after the concert when he was rushed to hospital after complaining 'uneasiness'. KK looked unwell. #RIPKK #KKLive #Shocking #KKDeath #KKPassesAway #KKDies #RIP #RIPKK pic.twitter.com/GDTOF1lesq

English summary

When KK got chest pain, even then he walked to the car, people are asking these questions after watching the viral video