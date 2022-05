Entertainment

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 6 अप्रैल : बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज को शुक्रवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उसे दस्त की शिकायत होने के बाद कराया गया था और उसे ठीक होने में सात दिन लगे। उसने अब खुलासा किया है कि चूंकि वह पूरे एक सप्ताह तक ड्रिप पर रही, इसलिए उसे परेशानी का सामना करना पड़ा ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ क्‍यों कि लिम्फ नोड्स नहीं था इसलिए बाएं हाथ में इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता था, उनका लिम्फ नोड्स तब हटा दिया गया था जब उन्‍हें ब्रेस्‍ट कैंसर हुआ था। आइए जातने हैं लिम्फ नोड्स क्‍या होता है और ये शरीर के किस हिस्‍से में होता है और क्‍या काम करता है ?

English summary

what is lymph nodes,where are the in the body, due to which Mumtaz could not get injection in the left hand due to removal