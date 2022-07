बड़े खुलासे के पहले विनोद खन्ना के बेटे ने बिना कपड़ों के शेयर की तस्वीर, फैंस के उड़े होश

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 17 जुलाई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना फैंस के बीच खूब मशहूर हैं। एक्टर के बेटे भी अब बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं। विनोद खन्ना के बड़े बेटे राहुल खन्ना ने साल 1947 में आई फिल्म 'अर्थ' से सिनेमा में कदम रखा था। इसके बाद वे 'वेक अप सिड' फिल्म में भी नजर आए। इसके अलावा उन्होंने 'दिल कबड्डी', 'लव आज कल' और 'ऐलान' जैसी फिल्मों में भी काम किया। राहुल खन्ना सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। हाल ही में एक्टर ने बिना कपडों के अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद यूजर्स की आंखें फटी की फटी रह गई।

English summary

Vinod Khanna's elder son Rahul Khanna stunned his fans by posting a picture without clothes on the internet. The actor has also given a caption to the photo, after reading which fans are eagerly waiting for his next update.