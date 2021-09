सिद्धार्थ शुक्ला की मां को अकेला बताने वालों को विकास गुप्ता ने दिखाया आईना, याद दिलाया ये सच

Entertainment

oi-Ankur Singh

मुंबई, 06 सितंबर। बिग बॉस फेम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का जिस तरह से हार्ट अटैक से 2 सितंबर को निधन हो गया है उसपर किसी को भी यकीन कर पाना मुश्किल है। अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उनके रिश्तेदार, करीबी दोस्त और फैंस सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम विदाई की फोटो और वीडियो को उनके फैंस बड़ी संख्या में शेयर कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के इस बर्ताव और सिद्धार्थ की मां को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी विकास गुप्ता ने क्लास लगा दी है।

इसे भी पढ़ें- 'मियां खलीफा के आने की उड़ाई थी अफवाह, तभी आ गई थोड़ी भीड़', राकेश टिकैत के ट्वीट पर BJP का तंज

All the Celebs & their PR - who are so eager to help #SiddharthShukla Mom saying she is alone Incase You arnt aware She has two daughters & dont forget #ShehnaazGill They have each other ❤️ & these women can take care of even You All if need be. Others keep them in Ur Prayers 🙏