ED Inquiry Vijay Deverakonda के लिए पॉपुलर होने की 'परेशानियां और side effects,' 12 घंटे तक हुई की पूछताछ

Vijay Deverakonda ED की पूछताछ के कारण चर्चा में हैं। Vijay Liger movie के कारण सुर्खियों में थे। हालांकि,अब लाइगर में लगे पैसों के श्रोत पर जांच हो रही है। जानिए विजय के खिलाफ ईडी जांच का पूरा मामला

oi-Jyoti Bhaskar

Vijay Deverakonda ED की पूछताछ के कारण सुर्खियों में हैं। विजय देवरकोंडा स्टारर लाइगर फिल्म में निवेश किए गए पैसों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ED) पूछताछ कर रही है। बता दें कि लाइगर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उम्मीदों के हिसाब से अच्छा नहीं रहा। आलोचकों ने आम सहमति ने लाइगर को फ्लॉप का दर्जा दिया। अब ईडी पैसों के सोर्स का पता लगाने में जुटी है। विजय देवरकोंडा से 12 घंटे तक पूछताछ हुई।

विजय देवरकोंड से ईडी की पूछताछ मामले से परिचित लोगों ने कहा कि अभिनेता विजय देवरकोंडा से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने उनकी फिल्म लाइगर के लिए निवेश के स्रोत को लेकर गुरुवार को 12 घंटे तक पूछताछ की। देवरकोंडा ने बताया कि सुबह 8.30 बजे शुरू हुई पूछताछ करीब 12 घंटे बाद खत्म हुई। उन्होंने कहा, "लोकप्रियता हासिल करने की कुछ परेशानियां और दुष्प्रभाव होंगे। यह एक अनुभव है, यह जीवन है। जब मुझे बुलाया गया तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने आकर सवालों के जवाब दिए। उन्होंने मुझे फिर नहीं बुलाया है।

बता दें कि लाइगर तेलुगू इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता विजय देवरकोंडा की पहली हिंदी फिल्म थी। कथित तौर पर इस फिल्म के प्रोडक्शन में करीब 100 करोड़ रुपये का बजट बन गया। फिल्म में अमेरिकी मुक्केबाज माइक टायसन भी थे। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा नहीं रहा। आर्थिक अपराध की जांच करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी- ED विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, या फेमा के तहत जांच कर रही है। FEMA सीमा पार से होने वाले लेनदेन देखता है। कथित उल्लंघन पर 17 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लाइगर निर्माता चार्ममे कौर से भी पूछताछ की गई थी।

बता दें कि विजय देवरकोंडा ने 2011 की तेलुगु फिल्म 'नुव्विला' से करियर की शुरुआत की। 2017 की ब्लॉकबस्टर 'अर्जुन रेड्डी' से प्रसिद्धि हासिल की।

English summary

By getting popularity, there will be few troubles and side effects, said Actor Vijay Deverakonda on Liger movie source of investment.