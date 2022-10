दिवाली के मौके पर सिंपल लुक में नजर आईं विद्या बालन, बताया अपनी खूबसूरती का राज

Entertainment

oi-Purnima Acharya

Vidya Balan On Diwali 2022: इस समय देशभर में दिवाली के पर्व की तैयारी जोरो पर है। आम लोगो से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स भी दिवाली की पार्टियों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। दिवाली से पहले ही लोग अरने घरों से लेकर अपने लुक में बी बदलाव करते नजर आ रहे हैं। साथ ही सजावट भी जबरदस्त तरीके से की जा रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो एक्ट्रेस कृति सेनन से लेकर, आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और मनीष मल्होत्रा जैसे सितारों की दिवाली पार्टी में स्टार्स का मेला लगा हुआ देखा गया। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन सिंपल लुक में दिवाली की तैयारी करतीं नजर आईं।

English summary

vidya balan was seen in a simple look on the occasion of diwali 2022 told the secret of her beauty