विक्की कौशल की लाइफ में आई दूसरी औरत! कैटरीना कैफ ने दिया ऐसा रिएक्शन

मुंबई, 12 जून: कटरीना कैफ और विक्की कौशल इंडस्ट्री के पावर कपल हैं। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद पिछले साल ही कपल ने शादी की है। दोनों आय दिन साथ में तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। कपल की तस्वीरें देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन इस बार विक्की कौशल कैटरीना को छोड़कर किसी और के साथ नजर आ रहे हैं। इस पर विक्की का रिएक्शन भी सामने आया है।

English summary

Both Farah Khan and Vicky Kaushal are in Crotia. On Saturday Farah took to her Instagram stories and dropped a picture of herself with Vicky. Tagging Katrina in the same, Farah claimed that the actor has found someone else.