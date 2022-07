'रणवीर सिंह सेक्सी लग रहे हैं, मुझे तो और देखना है...', उर्फी जावेद ने रणवीर सिंह की न्यूड पिक्स पर कही ये बात

Entertainment

मुंबई, 28 जुलाई: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीरों ने उन्हें कानूनी पचड़े में डाल दिया है। रणवीर सिंह की न्यूड फोटोशूट की तस्वीरें सोसल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। अब रणवीर सिंह के फोटोज पर सेलेब्रिटी के भी कमेंट कर रहे हैं। रणवीर के न्यूड तस्वीर पर अब बोल्ड ड्रेस पहनने वाली उर्फी जावेद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उर्फी जावेद ने अपनी दिल की बात बताते हुए कहा कि उन्हें रणवीर तो बहुत सेक्सी लग रहे हैं। उर्फी जावेद ने कहा कि आजकल के पत्रकार जज बन गए हैं...क्योंकि वह लोगों पर सवाल उठाते हैं। उर्फी ने यह भी कहा कि वह रणवीर को ऐसे और देखना चाहती हूं।

Urfi Javed on Ranveer Singh paper magazine photoshoot she says we want to see more like this