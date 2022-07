उर्फी जावेद का एल्बम सॉन्ग 'तेरे इश्क में' हुआ रिलीज, दिखेगी एकतरफा प्यार की स्टोरी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 8 जुलाई: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद की तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं। एक्ट्रेस फैंस के साथ अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट्स भी शेयर करती रहती हैं। अपने अतरंगी लिबास से उर्फी हर वक्त सुर्खियों में छाई रहती हैं। लेकिन इस बार उर्फी ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपना अतरंगी लिबास नहीं, बल्कि कुछ और इंटरस्टिंग शेयर किया है। ये पोस्ट देखकर फैंस काफी एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे हैं।

English summary

Urfi Javed's new song 'Tere Ishq Mein' is an emotional song. As soon as it is out, this song of Urfi has started trending on social media.