उर्फी जावेद की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में करना पड़ा एडमिट, जानें क्या हुआ उन्हें

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 6 अगस्तः सोशल मीडिया की क्वीन उर्फी जावेद पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाई हुई थीं। हालांकि इस बार उनकी चर्चा होने का कारण उनका अजीबोगरीब फैशन सेंस नहीं बल्कि अपकमिंग बिग बॉस 16 में शामिल होना था। लेकिन इन चर्चाओं के बीच खबर है कि उर्फी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अचानक तबीयत खराब होने के चलते उर्फी जावेद को मुंबई के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के अनुसार उन्हें पिछले 2 दिनों से डिहाईड्रेशन की समस्या हो रही थी। साथ ही उन्हें तेज बुखार भी था जिसके बाद सही इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

English summary

urfi javed health is not well had to admitted in hospital know what happened to her