पराग अग्रवाल को 'बचपन का दोस्त' कहे जाने पर श्रेया घोषाल ने दिया रिएक्शन, जानिए क्या कहा?

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 01 दिसंबर । भारतीय मूल के इंजीनियर पराग अग्रवाल अब Twitter कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बन गए हैं। इस बात से जहां पूरा भारत काफी खुश है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर पराग अग्रवाल और मशहूर गायिका श्रेया घोषाल की पुरानी दोस्ती के चर्चे भी तेजी से हो रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ धुंरधरों ने श्रेया और पराग के पुराने ट्वीट निकालकर वायरल कर दिए, जिसे देखने के बाद श्रेया ने अब प्रतिक्रिया दी है।

Arre yaar tum log kitna bachpan ka tweets nikaal rahe ho! 😂 Twitter had just launched. 10 years pehle! We were kids! Dost ek dusre ko tweet nahi karte kya? Kya time pass chal raha hai yeh 😆

English summary

Shreya Ghoshal reacts after Twitter digs up her connection with 'bachpan ka dost' Twitter CEO Parag Agrawal. here is her tweet, please have a look.