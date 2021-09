Indian Idol के ऑन-सेट डॉक्टर अमित लापता, कविता कौशिक ने ट्वीट कर मांगी मदद

Entertainment

oi-Love Gaur

मुंबई, 13 सितंबर: टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक एक बार फिर मदद के लिए आगे आई हैं। इस बार उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए लोगों से डॉक्टर अमित शर्मा को ढूंढने की अपील की है। डॉक्टर अमित के लापता होने से कविता कौशिक काफी परेशान नजर आ रही हैं। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्वीट के जरिए दी और बताया कि डॉक्टर का परिवार बहुत परेशान हैं, वो पिछले कई दिनों से लापता हैं।

ATTENTION PLS 🙏 This is Doctor Amit Sharma, He has treated several actors since 20 yrs and was also the set doctor of Indian idol and more! HE IS MISSING since last 5 days, his mother is howling, cops have been informed too! Pls help Finding him and inform if anyone has seen him pic.twitter.com/H11VX0MucK