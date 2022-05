Mission Impossible 7- डेयरिंग स्टंट के साथ हुई टॉम क्रूज की वापसी, देखें ट्रेलर

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

वॉशिंगटन, 24 मई : ह़ॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस की यह इच्छा जल्द ही पूरी होने जा रही है। दरअसल टॉम की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल 7' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 14 जुलाई 2023 को अमेरिका में रिलीज की जाएगी। हालांकि, भारत में यह कब रिलीज की जाएगी, यह जानकारी अभी मेकर्स ने नहीं दी है। इस एक्शन-स्पाई फिल्म को क्रिस्टोफर मैक्वारी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस बीच खबर ये भी है कि इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही लीक भी हुआ है।

English summary

Following the footsteps of ‘Top Gun: Maverick,’ another Tom Cruise action franchise returns with the release of the first trailer for ‘Mission: Impossible- Dead Reckoning Part One.’