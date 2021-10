वाणी कपूर ने दी कपिल शर्मा को तीसरे बच्चे की बधाई तो बोले कॉमेडी किंग-'ये कब हुआ?'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। सोनी टीवी का लोकप्रिय 'कपिल शर्मा' शो इस कदर लोगों को भाता है कि इसके नए तो नए पुराने वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सबकी बोलती बंद करने वाले कपिल शर्मा की खुद की बोलती बंद हो जाती है और ये बोलती बंद करती हैं अभिनेत्री वाणी कपूर और हुमा कुरैशी।

English summary

Vaani Kapoor congratulates Kapil on his third child on The Kapil Sharma Show, Here is video, please have a look.