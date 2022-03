जल्द ऑफ एयर होगा द कपिल शर्मा शो? जानिए मेकर्स ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला

Entertainment

मुंबई, 25 फरवरी: कपिल शर्मा के सभी फैन्स के लिए एक दुखद खबर है। द कपिल शर्मा शो जल्द ही ऑफ एयर होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर द कपिल शर्मा शो के निर्माता अस्थायी रूप से कॉमेडी शो पर ब्रेक लगा रहे हैं। शो ऑफ एयर जाने की वजह खुद शो के होस्ट कपिल शर्मा हैं। जी हां, कपिल शर्मा अपने आगामी यूएसए (विदेश) दौरे के कारण एपिसोड शूट करने में असमर्थता दिखाई है, जिसकी वजह से वह भी कॉमेडी शो से ब्रेक लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। आइए जानें कब से ऑफ एयर होगा द कपिल शर्मा शो?

The Kapil Sharma Show to go off air, here is why all you need to know