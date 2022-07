अस्पताल के बेड पर न्यूबॉर्न बेबी को सीने से लगाती दिखीं सोनम कपूर, क्या है वायरल तस्वीर की सच्चाई?

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 11 जुलाई: बॉलीवुड के पावर कपल सोनम कपूर और आनंद आहूजा जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। कपल अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को साथ में एन्जॉय कर रहे हैं। कई दफा सोनम को भी बेबी बंप के साथ लंदन की स्ट्रीट्स पर घूमते हुए देखा गया। अब एक्ट्रेस की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वे बेबी को अपने सीने से लगाए नजर आ रही हैं। हॉस्पिटल से सोनम की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही हैं।

English summary

Sonam Kapoor and Anand Ahuja shared the news of the actress's pregnancy in March 2022. Couple surprised the fans by giving this news on social media. Since then, Sonam often shares her photos with fans. A picture of Sonam Kapoor is going viral on social media, in which she is seen holding the baby to her chest. This picture of Sonam from the hospital is trending on social media.