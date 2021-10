Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 1 अक्‍टूबर। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि उनका पहला वास्तविक संबंध 20 साल की उम्र के बाद ही था, और यह 'लंबा' था। अभिनेता शत्रुघ्न और पूनम सिन्हा की बेटी सोनाक्षी ने यह भी बताया कि क्या उनके माता-पिता उन्हें जल्द ही शादी के बंधन में बंधने के लिए कह रहे हैं।

Sonakshi Sinha had a serious affair at the age of 20, father and mother now want to get married