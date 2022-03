मशहूर गायक सुखविंदर सिंह ने 'हनुमान चालीसा' पर जूते पहनकर किया डांस, मचा बवाल

Entertainment

नई दिल्ली, 30 मार्च। अपनी मदमस्त आवाज के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले गायक सुखविंदर सिंह इन दिनों विवादों के घेरे में हैं। वजह है उनका लेटेस्ट डांस, दरअसल धर्म नगरी काशी में इन दिनों सुखविंदर सिंह अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो 'हनुमान चालीसा' को शूट कर रहे हैं लेकिन यही शूटिंग उनके लिए मुसीबत बन गई है।

Sukhwinder Singh had to dance wearing shoes to the tune of ‘Hanuman Chalisa’, getting fierce criticism. here is video, please have a look.