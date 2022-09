'मैं और एंटी नेशनल'... सुनकर दुखी हुए सिंगर जुबिन नौटियाल, बताया 'खालिस्तानी' से जुड़ा सच

Entertainment

नई दिल्ली, 12 सितंबर। 'दिल गलती कर बैठा है' और 'राता लंबिया' जैसे गीतों के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले मशहूर गायक जुबिन नौटियाल इस वक्त सुर्खियों में हैं। वजह इस बार उनका कोई गाना या एलबम नहीं बल्कि एक अपकमिंग यूएस कंसर्ट है, जिसकी वजह से जुबिन के खिलाफ बयानबाजी हो रही है,उन्हें एंटी नेशनल बुलाया जा रहा है और उनके लिए #ArrestJubinNautiyal ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है। इस बात की वजह से गायक और उनके परिवार वाले मानसिक तौर पर काफी दुखी हैं।

#ArrestJubinNautiyal

Pak ISI agent & Jai Singh khaliatani r criminals

Now jubin is going to participate in a show organized by them

Not only him many urduwoodiyas worked with them

Why they love to work with anti Indians? pic.twitter.com/UcTh5QMeSH