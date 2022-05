Sidhu Moose Wala की मौत और आखिरी गाने का क्या है कनेक्शन? वायरल हो रहा सॉन्ग

Entertainment

चंडीगढ़, 30 मई : 'ओह चौबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदां नी, एहदा उठेगा जवानी विच जनाजा मिठ्ठिये'... सिद्धू मूसेवाला का यह गाना 15 मई को रिलीज हुआ था। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी गाना है और इसके बोल सच होने वाले हैं। गाना रिलीज होने के महज कुछ दिनों के बाद ही हमलावरों ने गोलियों से भूनकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। सिद्धू की मौत के बाद उनका यह आखिरी सॉन्ग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस गाने के लिरिक्स में सिद्धू ने अपनी जवानी में मरने की बात कही है।

After Sidhu Moose Wala’s shocking demise, his fans and followers began to share pictures and videos of the Punjabi singer widely on social media. Now, a video of him has gone viral on Instagram.