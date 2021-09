Sidharth Shukla हाल ही में मां के साथ आए थे नज़र,आखिरी Video में देखें कितने फिट दिख रहे सिड

Entertainment

मुंबई, 02 सितंबर। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्‍ला के आकस्मिक निधन की खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया है। गुरुवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वह 40 वर्ष के थे और उनके परिवार में उनकी मां रीता शुक्ला और दो बहनें हैं। सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी मौत को लेकर उनके फैंस के दिल में तमाम सवाल उठ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्‍या हुआ जिसके कारण सिद्धार्थ शुक्‍ला का हार्ट अटैक हो गया। सिद्धार्थ की मौत के बाद उनका एक सप्‍ताह पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो अपनी मां के साथ नजर आ रहे हैं और वे काफी फिट और खुश दिखाई दे रहे हैं।

