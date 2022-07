नए लुक में बेहद खूबसूरत दिखीं पंजाब की कैटरीना Shehnaaz Gill, बोलीं- 'मैं सबकी फेवरेट हूं'

Entertainment

मुंबई, 8 जुलाई: फैंस की चहेती शहनाज गिल आजकल लाइमलाइट पर छाई हुई हैं। शहनाज को सलमान खान के शो 'बिग बॉस' से पहचान मिली थी। आज एक्ट्रेस के लाखों दीवाने हैं। फैंस को शहनाज का क्यूट अंदाज बेहद पसंद आता है। हाल ही में शहनाज गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे फैंस से बात करती हुई नजर आ रही हैं।

Recently, a video of Shehnaaz Gill is going viral on social media, in this video, she is seen talking to the fans.