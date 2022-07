शशि कपूर के जन्म से खुश नहीं थीं उनकी मां, प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए खाई थी ये दवा

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 4 जुलाईः हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रह चुके दिवंगत एक्टर शशि कपूर ने एक बार अपनी मां के बारे में लोगों को कुछ ऐसा बताया था जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया था। शशि कपूर की ये बात सुनने के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि एक मां अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। शशि कपूर ने बताया था कि उनकी मां रामसरनी कपूर उन्हें इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थीं। उनकी मां मानती थीं कि वह 'संयोगवश' इस दुनिया में आ गए हैं इसलिए वह इस प्रेग्नेंसी से छुटकारा पाना चाहती थीं।

English summary

shashi kapoor mother was not happy with the birth of him had eaten this medicine to end the pregnancy