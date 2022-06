Ms Marvel में ‘डॉन’ का सॉन्ग देखकर फैंस बोले- 'बिग बी हर जगह हैं', अमिताभ बच्चन ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 25 जून: एमसीयू की लेटेस्ट वेब सीरीज मिस मार्वल में बॉलीवुड से जुड़े कई सीन्स और गाने फिल्माए गए हैं। बॉलीवुड के सीन्स और ये गाने इंटरनेट पर छाए हुए हैं। सीरीज में पहली मुस्लिम सुपरहीरो भी इंटरनेट पर खूब छाई हुई हैं। कमाला खान उर्फ मिस मार्वल ने ये किरदार निभाया है। सीरीज के दूसरे एपिसोड में किरदारों को शाहरुख खान और उनकी फिल्म के किरदारों के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही बॉलीवुड के कई गाने भी इसमें शामिल हैं। इन्हीं में से एक है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म 'डॉन' का गाना।

बिग बी ने दी प्रतिक्रिया

बिग बी की 'डॉन' फिल्म तो आपको अच्छी तरह याद होगी। फिल्म के गाने आज तक लोगों की जुबां पर चढ़े हुए हैं। ऐसे में मार्वल में उनके गाने का होना एक्टर के फैंस के लिए खुशखुबरी है। अब अमिताभ बच्चन ने खुद इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। एक्टर के एक फैन ने ट्विटर पर लिखा- आज दोपहर मैं काम कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मैंने डॉन से ये मेरा दिल का संगीत सुना है, एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं शायद सपना देख रहा हूं। लेकिन जब गाने की आवाज फिर से आई तो मैंने देखा कि मेरी 6 साल की बच्ची मिस मार्वल देख रही है, जिसके एपिसोड 3 में ये गाना चल रहा था, अमिताभ बच्चन हर जगह हैं।

This afternoon I was working & I felt like I heard the music of yeh mera dil from Don, for a min felt like I maybe dreaming. But when the song sound came again I stepped down to find that my 6 yr old is watching Miss Marvel which had the song in ep3 @SrBachchan is everywhere 💐🙏 pic.twitter.com/v4SX3VELYy