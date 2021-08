Entertainment

मुंबई, 16 अगस्‍त। बॉलीवुड को सदा के लिए अलविदा कर चुकी एक्‍ट्रेस सना खान स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात के एक स्‍कूल में मुख्‍य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। वह अपने बिजनेसमैन पति अनस सैय्यद के साथ समारोह में विशिष्ट अतिथि थीं। लेकिन सना खान की खूबसूरती को देखकर वहां मौजूद छात्र और लोगों की भीड़ ने सना खान को घेर लिया। सना खान ने ये वीडियो इंस्‍टाग्राम पर खुद शेयर किया है, इस वीडियो में भीड़ से अपनी खूबसूरत पत्‍नी सना खान को बचाते हुए मौलाना पति असन ने ऐसा रिएक्‍शन दिया जिसको देख आप भी शॉक में आ जाएंगे!

English summary

Seeing the beauty of Sana Khan, the crowd became uncontrollable, see the reaction of Maulana husband in the video