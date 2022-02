Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 10 फरवरी: बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार संजय मिश्रा अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा कोर्स के बाद, जब अभिनेता संजय मिश्रा ने 90 के दशक की शुरुआत में अभिनय करना शुरू किया, तो उनकी एकमात्र खोज प्रभावशाली भूमिकाएं सर्च करने की थी। वहीं अब एक्‍टर संजय मिश्रा ने मीडिया को दिए इंटरव्‍यू में खुलासा किया कि उन्हें कभी भी मुख्य भूमिका निभाने की भूख नहीं थी, लेकिन हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट देने की इच्छा जरूर थी। चाहे फिल्म की लंबाई या उसके पैमाने कुछ भी हो।

Sanjay Mishra said- it is rare to see actors like us as the main faces in the film