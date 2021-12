घर से भागकर सोहैल और सीमा ने की थी मंदिर में शादी, बाद में हुआ था निकाह, पढ़ें Love Story

Entertainment

मुंबई, 16 दिसंबर। फिल्म एक्टर-प्रोड्यूसर सोहैल खान की पत्नी सीमा खान इस वक्त कोविड 19 की चपेट में हैं। वो और उनका बड़ा बेटा योहान दोनों ही कोरोना संक्रमित निकले हैं। ये दोनों फिल्ममेकर करण जौहर के घर हुई पार्टी में शामिल हुए थे। इसी पार्टी से लौटने के बाद एक्ट्रेस करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, शनाया कपूर कोरोना संक्रमित हुए हैं लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चित सीमा खान हैं क्योंकि करीना की प्रवक्ता की ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा गया कि करण के यहां एक ऐसा इंसान मौजूद था, जिसे पहले से ही सर्दी-खांसी थी, उसे वहां आना ही नहीं चाहिए था।

Salman Khan's brother actor Sohail Khan's wife Seema Khan tested COVID-19 positive a while ago and now according to latest reports her son Yohaan and her sister have also caught the infection.Read Love Story.