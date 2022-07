अपने भतीजे के साथ सेक्शुअल रिलेशन में थे पॉप स्टार रिकी मार्टिन? सिंगर ने दिया ऐसा जवाब

Entertainment

मुंबई, 16 जुलाई: ग्रैमी अवॉर्ड विनर सिंगर और पॉप स्टार रिकी मार्टिन बीते कुछ समय से सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक्टर पर आरोप थे कि वे अपने भतीजे के साथ सेक्शुअल रिलेशनशिप में हैं। सिंगर को लेकर इस तरह की खबरें आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन खबरों ने इस कदर तूल पकड़ा कि अब खुद सिंगर ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। रिकी मार्टिन ने इस पूरे मसले पर खुद सफाई दी है।

English summary

Famous singer Ricky Martin has faced serious allegations. Singer himself has now given clarification regarding the allegations of sexual relationship with nephew.