Remix Songs पर बोले सुरेश वाडकर- 'झंडू बाम भी वो लगाओ जो पीड़ा से आराम दे', Exclusive

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 सितंबर। मशहूर सिंगर 'पद्मश्री' सुरेश वाडकर ने कहा कि 'आजकल शायद अच्छे गाने डायरेक्टर के हिसाब से बनते नहीं है इसलिए डायरेक्टर को लगता है कि वो पुराने गानों को फिर से रीमिक्स करके लोगों के सामने ले आए। एक तरह से अच्छा ही है कि वो पुराने गानों को नए शेप और नए रूप में लोगों के सामने लाते हैं लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग खोजिए अच्छे म्यूजिक डायरेक्टरों को, जो सही मायने में टैलेंटड हो।'

सुरेश वाडकर ने कहा कि 'एक अच्छा गाना बनाने में काफी मेहनत लगती है लेकिन आजकल गाने अरेजमेंटल हो गए है। किसी गाने का पैर निकालकर कान में लगा दिया, तो किसी गाने का कान निकालकर पैर पर लगा दिया। ऐसा गाना नहीं बनना चाहिए। गाने की पूरी एक शेप होती है। सिर होते है, बाल होते हैं, धड़ होते हैं, हाथ होते हैं , पैर होते हैं। आगर आप अजीब शेप का गाना बनाएंगे तो उसका चलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। अब आप गाने को तोड़कर उसमें समोसा लगाएंगे, जलेबी डालेंगे या झंडू बाम लगाएंगे तो गाना कैसे चलेगा? बाम भी ऐसा लगाना चाहिए जो आपके दुख को कम करें ना कि पीड़ा को बढ़ाए।'

यहां देखें: सुरेश वाडकर का Exclusive Interview

गौरतलब है कि सुरेश वाडकर ने ये बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनसे पूछा गया था कि वो 'रीमिक्स' गीतों के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि हाल ही में कुछ मशहूर सिंगर्स ने रीमिक्स गीतों पर आपत्ति जताई है। मालूम हो कि सुरेश वाडकर ने ये बात वनइंडिया एक्सक्लूसिव बातचीत में कही।

यह पढ़ें: Exclusive: बोले पद्मश्री सुरेश वाडकर -'रियलिटी शोज ने हमें सुनिधि-श्रेया दिए लेकिन आज..'

आपको बता दें कि 'पद्मश्री' सुरेश वाडकर इन दिनों अपने नए भक्ति गीत 'गजमुखा' की वजह से सुर्खियों में हैं। इस गीत ने यूट्यूब पर धूम मचा रखी है। इस गीत को सुरेश वाडकर, उनकी पत्नी पद्मा वाडकर और उनके शिष्य श्रेयस पुराणिक ने मिलकर गाया है। 8 सितंबर को रिलीज हुए इस गाने को अब तक 230,113 लोगों ने पसंद कर लिया है। इस गीत में सुरेश वाडकर भी एक्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये निराला रूप इससे पहले उनके फैंस ने नहीं देखा था इसलिए वो इसे और भी पसंद कर रहे हैं। सुरेश वाडकर ने ये गीत गणेशोत्सव के पर्व पर अपने फैंस को समर्पित किया है।

English summary

Remix Songs is good but please search good musuc directors says Padma Shri Awardee Singer Suresh Wadkar on oneindia. here is his Exclusive interview, please have a look.