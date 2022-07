कोरोना काल में नहीं मिला कोई काम, अब कुछ ऐसा कर सुर्खियां बटोर रहीं रानू मंडल

Entertainment

मुंबई, 7 जुलाई: अपनी आवाज के चलते रातोंरात लाइमलाइट लूटने वाली रानू मंडल तो आपको याद ही होगी। रानू ने लंबे समय तक सुर्खियां बटोरी थीं। अब एक बार फिर रानू चर्चा में बनी हुई हैं। लेकिन इस बार वे अपनी आवाज नहीं, बल्कि डांस की वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं। रानू का अनोखा डांस स्टाइल देखकर फैंस भी चकरा गए हैं। वीडियो में रानू को ट्विंकल खन्ना की फिल्म मेला के पॉपुलर गाने पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया रानू मंडल एक बार फिर अपने डांस स्टेप को लेकर छा गई हैं।

Fans are stunned to see Ranu Mandal's unique dance style in her recent video. Ranu can be seen dancing in a popular song from Twinkle Khanna's film 'Mela'.