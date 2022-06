स्पेन में शूटिंग के दौरान शर्टलेस हुए रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर संग रोमांस करते आए नजर

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मद्रिद, 11 जून: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर शादी के बाद अब अपनी नई फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो गए हैं। एक्टर इस वक्त श्रद्धा कपूर के साथ स्पेन में हैं। इस दौरान दोनों स्पेन में किसी तालाब में स्विमसूट में नजर आए। गहरे तालाब में वे एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए दिख रहे हैं। दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस श्रद्धा और रणबीर के इस वीडियो पर कमेंट्स और लाइक्स कर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।

English summary

A video that went viral online, saw Ranbir and Shraddha Kapoor locking gazes as they walked up to each other in the Water.