क्या कंगना के शो Lock Up में जा रही हैं ड्रामा क्वीन राखी सावंत?, कहा- दीदी के कहने पर...

Entertainment

oi-Prashanth Rai

मुंबई। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सलमान खान पर टिप्पणी करने को लेकर राखी सावंत ने लताड़ लगाई थी। लेकिन इस बीच उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है कि उनके एक्स हस्बैंड रितेश को कंगना के शो लॉक अप से कंटेस्टेंट बनने का ऑफर मिला है। पैपराजी से बात करते हुए राखी ने कहा कि मुझे ऑफर नहीं आया। नहीं ऑफर आया कहीं पे पर मेरी बात शायद हुई नहीं है उनसे।

बिग बॉस और सलमान खान पर कमेंट करने वाली कंगना रनौत पर भड़की राखी सावंत, बोलीं-सुनो बहन...

English summary

rakhi sawant said if ekta ask then i will go on lock up show not for kangana