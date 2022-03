Entertainment

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 1मार्च। यूक्रेन पर रूसी हमले में अब तक 350 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई देशों ने यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने का फैसला किया है लेकिन भारत ने यूएनएचआरसी की बैठक में हिस्‍सा लेने से बचता नजर आ रहा है। वहीं अब यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच राखी सावंत के ड्राम किंग पति रितेश ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसके बाद लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्‍या पागल हो गए हो?

बता दें भारत ने 28 फरवरी को आयोजित यूएनएचआरसी की बैठक में फिर से मतदान से परहेज किया। इस बीच, यूक्रेन से भाग रहे कई भारतीय छात्रों ने आरोप लगाया कि पोलैंड सीमा पर यूक्रेनी गार्डों द्वारा उन्हें परेशान किया गया, पीटा गया । कथित तौर पर, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की। वहीं अब राखी सावंत के पूर्व पति, रितेश सिंह ने पूरे मामले के बारे में कुछ बात लिखी है।

रितेश सिंह ने यूक्रेनियन को मदद नहीं देने की 'धमकी' दी

राखी सावंत के पति होने के कारण बिग बॉस 15 में लोकप्रियता हासिल करने वाले रितेश सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट पोस्ट किया। उन्होंने कारों को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था। अपने कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा प्रिय यूक्रेनी सेना, यदि आप किसी भारतीय छात्र या भारतीय को और नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको वास्तविक परिणाम भुगतने होंगे। यह चेतावनी नहीं है। साथ ही मैंने सभी यूक्रेनी कर्मचारियों को ट्रांबेल्जियम सफर करने के लिए सूचनाएं दी हैं । अब मैं इसे रद्द कर दूंगा। आप मेरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, मैं यूक्रेनियन का समर्थन नहीं करूंगा। धन्यवाद जय हिंद।

लोगों ने पूछा पागल हो क्‍या ?

रितेश सिंह के इस बयान को फैंस ने पसंद नहीं किया। किसी ने लिखा, रितेश तुम अपने आपको क्या समझते हो ? नाटक बाज़ आदमी कुछ तो आता नहीं सब झूठ इंडिया से बाहर कभी गया भी नहीं होगा, राखी का नाम अभी भी इस्तेमाल कर रहा है उसका सरनेम इस्‍तेमाल करके मशहूर हो जाएगा। खुद का कोई औकात नहीं है बस झूठ बोलना आता है। केवल उसके झूठे होने के कारण प्रसिद्ध हो जाओ वहीं एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, "पागल है क्या?

English summary

Rakhi's ex-hubbend Ritesh Singh said to Ukraine, I will not help you, people are asking are you crazy?