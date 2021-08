Raj Kundra Row: मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया

Entertainment

मुंबई, 28 जुलाई। पोर्नोग्राफी केस मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की संपत्ति प्रकोष्ठ ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को समन भेजा है और उनसे आज पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि इससे पहले मुंबई की क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में शर्लिन चोपड़ा ने कथ‍ित तौर पर राज कुंद्रा पर उनके साथ जबरदस्ती कोशिश करने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि पोर्नाग्राफी केस में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और और एप के जरिए लोगों को दिखाने के आरोप लगे हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक पोनोग्राफी गेस के मास्टरमाइंड कुंद्रा ही हैं, हालांकि जांच जारी है।

Property Cell of Mumbai Police Crime Branch has summoned actress Sherlyn Chopra asking her to appear before it for questioning today in connection with the porn film production case in which businessman Raj Kundra was arrested: Mumbai Police