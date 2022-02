राज कुंद्रा ने राखी सावंत को बताया सच्चा इंसान, कहा-'बहुत प्यार करता हूं इनसे', देखें Video

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 04 जनवरी। 'बिग बॉस' से आउट होने के बाद हाल ही में अभिनेत्री शमिता शेट्टी ने धूम-धाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसमें बॉलीवुड और टीवी जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। इन हस्तियों में बॉलीवुड की आयटम गर्ल राखी सावंत भी थीं, जिनका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राखी सावंत बर्थडे गर्ल शमिता के जीजू और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के साथ नजर आ रही हैं और दोनों वीडियो में एक-दूसरे की जमकर तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं।

Raj Kundra calls Rakhi Sawant only real person in Bollywood, says she stood up for what's right,I love her. here is video, please have a look.