प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की 22 साल पुरानी तस्वीर, बिकिनी के साथ बिंदी में दिखीं एक्ट्रेस

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 10 जून: फैंस के दिलों में राज करने वाली देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस फैंस के साथ अकसर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी 22 साल पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है। फैंस को एक्ट्रेस की ये तस्वीर बेहद पसंद आ रही हैं और वे इसपर जमकर लाइक्स और कमेंट्स कर रहे हैं। फैंस ही नहीं, प्रियंका की इस थ्रोबैक तस्वीर पर उनके पति निक जोनास ने भी कमेंट किया है।

English summary

Priyanka Chopra has shared throwback picture of herself from the time when she was just 18 years old.