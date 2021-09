अनुराग कश्यप पर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पायल घोष पर रॉड से हमला, देखें Video

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 21 सितंबर। मशहूर निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्यप पर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनके एक वीडियो ने सनसनी पैदा कर दी है। इस वीडियो में पायल घोष बता रही हैं कि उनको कुछ अज्ञात लोगों ने मारने की कोशिश की है। ये घटना अंधेरी में उस वक्त जब हुई वो अपने घर से निकलकर कार में बैठने जा रही थीं।

English summary

Payal Ghosh shared that she was recently attacked by a few masked people in Mumbai. injured after Rod attack in Mumbai, see her Video here.