करण जौहर पर पाकिस्तानी सिंगर ने लगाया गाना चुराने का आरोप, T-Series ने ऐसे दिया जवाब

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 24 मईः धर्मा प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'जुग जुग जीयो' का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया था लेकिन अब वह विवादों में घिरती नजर आ रही है। पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर पर फिल्म 'जुग जुग जीयो' के लिए उनका गाना 'नच पंजाबन' चुराने का आरोप लगाया है। यहां तक कि उन्होंने करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी है। सिंगर के इन आरोपों पर अब म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज ने जवाब दिया है। टी-सीरीज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक बयान जारी कर अबरार के आरोपों को खारिज कर कहा कि गाने को वैध तरीके से मूवीबॉक्स रिकॉर्ड से लिया गया है, जिसके पास गाने के राइट्स सुरक्षित हैं।

टी-सीरीज ने दी सफाई

टी-सीरीज ने ट्वीट कर लिखा है- हमने कानूनी तौर पर 1 जनवरी, 2002 को संबंधित पार्टी से गाने के राइट्स हासिल कर लिए थे और यह बॉलीवुड क्लासिक्स के यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, जिसका स्वामित्व और संचालन मूवीबॉक्स रिकॉर्ड्स लेबल के पास है। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'जुग जुग जीयो' का यह गाना जब रिलीज होगा, तो इसका उल्लेख क्रेडिट सेक्शन में भी किया जाएगा। इसी के साथ, टी-सीरीज ने धर्मा प्रोडक्शंस और मूवीबॉक्स को टैग भी किया, साथ ही ट्रैक का यूट्यूब लिंक भी शेयर किया है।

We have legally acquired the rights to adapt the song #NachPunjaban released on iTunes on 1st January, 2002 & available on Lollywood Classics' YouTube channel, owned by @1Moviebox , for #JugJuggJeeyo produced by @DharmaMovies . The song is available here: https://t.co/2oLFzsLAFI pic.twitter.com/t6u3p3RA6z

मूवीबॉक्स ने अबरार के दावों को किया खारिज

एक ट्विटर पोस्ट में मूवीबॉक्स रिकॉर्ड्स लेबल ने अबरार के दावों का खारिज किया और कहा- 'नच पंजाबन' गाने को टी-सीरीज की तरफ से फिल्म 'जुग जुग जीयो' में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर लाइसेंस दिया गया है। करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस के पास इसको इस्तेमाल करने के कानूनी अधिकार हैं। उनकी फिल्म का यह गाना और अबरार का ट्वीट मानहानिकारक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है. आपको बता दें कि धर्मा प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'जुग जुग जीयो' में वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर एकसाथ नजर आएंगे। फिल्म 24 जून को रिलीज होगी।

Nach Panjaban has been officially licensed for it to be included in the Film “JugJugg Jeeyo” by @TSeries. @karanjohar & @DharmaMovies have the legal rights to use this song in their film and the tweet by @AbrarUlHaqPK earlier today is defamatory and completely unacceptable.