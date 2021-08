मेहविश हयात ने शेयर की झंडे संग तस्वीर, लोग पूछने लगे 'BRA' का रंग, भड़की PAK एक्ट्रेस

Entertainment

इस्लामाबाद, 17 अगस्त। एक बार फिर से पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री मेहविश हयात सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हैं। वजह उनकी एक तस्वीर है, जिसे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया था। इस तस्वीर में वो सफेद रंग के सूट में काफी आकर्षक नजर आ रही थीं। उनके हाथ में PAK का झंडा था, जिसके जरिए उन्होंने अपने देश के लोगों को आजादी के दिन की मुबारकबाद दी थी लेकिन कुछ लोग उनकी मुबारकबाद को नोटिस करने के बजाय उनके अंदरूनी कपड़ों को नोटिस करने लगे।

English summary

PAK Actress Mehwish Hayat shares pic with flag but people focused the colour of her undergarments. here is her post please have a look.