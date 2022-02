मधुबाला की 96 वर्षीय बहन को बहू ने घर से निकाला, बिना पैसे दिए भेजा भारत, सामने आई दर्द भरी कहानी

Entertainment

मुंबई, 04 जनवरी। बीते जमाने की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला का नाम लेते ही आंखों के सामने एक बेइंतहा सुंदर और चंचल हसीना का चेहरा घूम जाता है। अपने एक्टिंग और अदाकारी के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला अपनी निजी जिंदगी में काफी कष्ट से गुजरी थीं। अपने 11 भाई-बहनों में 5वें नंबर पर आने वाली मधुबाला को आर्थिक तंगी के चलते ही बहुत छोटी ही उम्र से काम करना पड़ा था। मात्र 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली मधुबाला के परिवार के बारे में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है।

English summary

Madhubala's 96-year-old sister thrown out from her house in New Zealand by her daughter-in-law and put alone on a flight to Mumbai.Read painful story.