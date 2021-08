बीवी नेहा के बर्थडे पर रोमांटिक हुए अंगद, कहा-' हमेशा आपका हाथ थामे रहूंगा ILU '

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 अगस्त। आज बॉलीवुड की बिंदास गर्ल नेहा धूपिया का 41वां जन्मदिन है, बॉलीवुड और खेल जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने नेहा को बर्थडे विश किया है लेकिन सबसे टचिंग विश उनके पति अंगद बेदी ने दी है। अंगद के लिखे एक-एक शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि वो नेहा से किस हद तक प्यार करते हैं।

English summary

On Neha Dhupia's Birthday, Husband Angad Bedi wrote-'I will always hold your hand'. here is his post, please have a look.